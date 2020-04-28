Начинается продажа льготных квартир в поселке Говсан

В ближайшее время будет объявлено о продаже льготных квартир в жилом комплексе Говсан.

Как сообщили АПА в Государственном агентстве жилищного строительства, граждане, имеющие электронный кабинет в системе "Güzəştli mənzil", смогут выбрать квартиру посредством системы, независимо от даты регистрации и порядкового номера, передает Day.Az.

После объявления о продаже квартиры на странице hovsan.mida.gov.az будет активирован раздел "Mənzillər".

В этом разделе пользователи смогут узнать о плане, площади, типе интерьера и ремонте каждой квартиры.