https://news.day.az/society/1229183.html Начинается продажа льготных квартир в поселке Говсан
Начинается продажа льготных квартир в поселке Говсан
В ближайшее время будет объявлено о продаже льготных квартир в жилом комплексе Говсан.
Как сообщили АПА в Государственном агентстве жилищного строительства, граждане, имеющие электронный кабинет в системе "Güzəştli mənzil", смогут выбрать квартиру посредством системы, независимо от даты регистрации и порядкового номера, передает Day.Az.
После объявления о продаже квартиры на странице hovsan.mida.gov.az будет активирован раздел "Mənzillər".
В этом разделе пользователи смогут узнать о плане, площади, типе интерьера и ремонте каждой квартиры.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре