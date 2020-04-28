https://news.day.az/society/1229204.html Для лечения тяжелой формы коронавируса в Азербайджане будут использовать конвалецентный плазменный метод
Для лечения тяжелой формы коронавируса в Азербайджане будут использовать конвалецентный плазменный метод
Конвалецентный плазменный метод, используемый в лечении больных коронавирусом, отныне будет применяться и в Азербайджане.
Как сообщили во вторник Day.Az в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), данный метод подразумевает использование в лечении тяжело больных плазмы крови, взятой Банком крови у людей, которые ранее были заражены COVID-19, но полностью излечились.
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