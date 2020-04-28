В Азербайджане стартуют онлайн-собеседования для учителей

В Азербайджане с четвертого мая стартуют онлайн-собеседования для заключения бессрочного контракта с учителями, которые работают в общеобразовательных учебных заведениях на основании срочного контракта.

Как сообщили во вторник Day.Az в министерстве образования, для этого с 29 апреля в личные кабинеты кандидатов будет направлена соответствующая информация. Ознакомившись с инструкцией, кандидаты до 00:00 первого мая должны подтвердить свое участие в собеседовании.

Для подтверждения участия в собеседовании в раздел, добавленный в личную страницу, следует ввести адрес электронной почты. К видеозвонку кандидат сможет присоединиться, воспользовавшись ссылкой, отправленной именно на этот адрес. Затем на странице каждого кандидата будет указана дата проведения собеседования.

В собеседованиях на предварительном этапе примут участие преподаватели, работающие на основании срочного контракта в общеобразовательных учреждениях Баку. Также будут созданы условия для проведения аналогичных собеседований для преподавателей учебных заведений других районов и городов.