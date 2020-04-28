https://news.day.az/society/1229244.html Опубликовано расписание телеуроков по профобразованию на 1 мая
Опубликовано расписание телеуроков по профобразованию на 1 мая
Опубликовано расписание телеуроков по профессиональному образованию, запланированных на первое мая в рамках передачи "Время урока" на канале Mədəniyyət (Культура), сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Государственное агентство по профессиональному образованию.
Видеоуроки также доступны на Youtube канале и странице в Facebook Агентства и на портале видеуроков министерства образования.
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