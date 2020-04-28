Опубликовано расписание телеуроков по профобразованию на 1 мая

Опубликовано расписание телеуроков по профессиональному образованию, запланированных на первое мая в рамках передачи "Время урока" на канале Mədəniyyət (Культура), сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Государственное агентство по профессиональному образованию.

Видеоуроки также доступны на Youtube канале и странице в Facebook Агентства и на портале видеуроков министерства образования.