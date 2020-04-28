Проект ДоброВокруг: победить нависшую над миром опасность можно лишь сплотившись

Стремительное распространение коронавирусной инфекции, охватившей мир в масштабах пандемии, изменило привычный уклад жизни не отдельных граждан, социумов, но, без преувеличения - всего человечества.

Сегодня все чаще звучат неутешительные констатации о том, что пандемия разделила время на "до" и "после", что наш мир никогда уже не будет прежним.

Действительно, развитие событий, свидетелями которых мы являемся в последние месяцы, убеждает: новая глобальная угроза, угроза неожиданная и коварная, никому не дает преференций, перед ней все равны, невзирая на чины, статусы, регалии. И, как показала практика, ни одно, даже самое мощное государство не может эффективно противостоять этому вызову в одиночку.

Это обстоятельство диктует императив нового времени: победить нависшую над миром опасность мы сможем, лишь сплотившись. Сейчас, как никогда, в наших мыслях, словах и действиях необходимы дисциплина, чувство личной ответственности, взаимопонимание и помощь тем, кто особенно в ней нуждается.

Безусловно, новая реальность внесла коррективы и в деятельность Политологического центра "Север - Юг". Многие важные запланированные проекты, над воплощением которых мы усердно работали и которых с нетерпением ждали сотни участников из государств СНГ, Грузии и стран Балтии, нам пришлось отложить до лучших времен.

Переосмысливая нашу деятельность в "предлагаемых обстоятельствах", мы решили обратиться к новым форматам коммуникаций с единомышленниками, чтобы обмен мнениями, накопленным опытом и практиками не прерывался, чтобы социально значимые инициативы, особенно востребованные в это сложное время, развивались, масштабировались, находили своих адресатов.

Больше историй проявленной доброты и внимания, историй о людях, которые стараются делать добро, - таков смысл нового проекта Политологического центра "Север - Юг" ДоброВокруг, который мы представляем вашему вниманию в формате серии видеоинтервью, посвященных волонтерской деятельности в период пандемии.

Гости нашей студии - волонтеры России, Азербайджана и других стран Содружества, те, кто сегодня "на передовой" борьбы с коронавируосм, чья деятельность помогает государствам решать актуальные сейчас задачи, а людям - своевременно получать необходимую, иногда жизненно необходимую помощь и поддержку.

Надеемся, наш проект станет онлайн-площадкой для обмена опытом и эффективными практиками преодоления нового глобального вызова и будет полезен не только тем, кто уже вовлечен в волонтерскую деятельность. Важно, чтобы в каждом из нас он пробудил стремление творить добро, невзирая на "предлагаемые обстоятельства".