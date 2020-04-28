Высота волн на Каспии достигла 2,8 метра

Сегодня в 21:00 в Дашкесане, Гедабеке, Гекгёле, Гяндже, Шамкире, Хачмазе, Губе, Гусаре, Халтане, Лерике, Кишчае (Шеки), Сарыбаше (Гах), Хыналыге, Шабране, Набране прошли дожди, а в Шахдаге и Грызе выпал снег.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, северо-западный ветер временами усиливался до 27 м/с в Тертере, 26 м/с в Нафталане, 20 м/с в Гяндже и Нефтчале, 19 м/с в Маштаге, 18 м/с в Забрате, 17 м/с на Нефтяных Камнях.

Согласно информации, полученной со станции на Нефтяных Камнях, высота волн составила 2,8 метра.

Кроме того сильный дождь и град наблюдались в Гирдиманчае (Исмаиллы). Количество осадков составило 20 мм, а диаметр града - 2 мм.