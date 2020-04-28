Огтай Ширалиев сделал заявление о длительности карантина в Азербайджане

Если заболевание принимает вид эпидемии, то карантин обязателен. В зависимости от ситуации карантин будет длиться столько, сколько необходимо.

Как передает Day.Az, об этом в эфире программы "Hədəf" заявил министр здравоохранения Огтай Ширалиев.

По его словам, один инфицированный человек может заразить нескольких людей:

"Эпидемиологический надзор здесь очень важен. На сегодняшний день 1678 человек в стране были инфицированы COVID-19. Около 8000 человек прошли тестирование на вирус. По сравнению с другими странами, в Азербайджане нет проблем в больницах и с лечением пациентов. В некоторых странах существуют такие проблемы, поскольку в больницах нет мест. У нас, тем временем, строятся больницы. Необходимые условия созданы и в регионах", - сказал министр.