https://news.day.az/society/1229321.html 17-летний житель Геранбоя погиб, упав с велосипеда
17-летний житель Геранбоя погиб, упав с велосипеда
Житель Геранбоя погиб, упав с велосипеда.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, 17-летний житель села Борсунлу Мамедов Самед Арзу оглу, потеряв управление велосипедом при неизвестных обстоятельствах, упал на обочину дорогу.
От полученных травм Мамедов скончался на месте происшествия.
Выясняются обстоятельства происшествия.
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