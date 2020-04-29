17-летний житель Геранбоя погиб, упав с велосипеда

Житель Геранбоя погиб, упав с велосипеда.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, 17-летний житель села Борсунлу Мамедов Самед Арзу оглу, потеряв управление велосипедом при неизвестных обстоятельствах, упал на обочину дорогу.  

От полученных травм Мамедов скончался на месте происшествия.

Выясняются обстоятельства происшествия.  