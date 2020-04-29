В Азербайджане за нарушение карантина оштрафованы 43 177 водителей

За нарушение особого карантинного режима, введенного в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), с 00:00 28.04.2020 до 00:00 29.04.2020 сотрудники Главного управления государственной дорожной полиции задержали 806 человек, управлявших транспортными средствами на автомобильных дорогах республики. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на сообщение Управления.

Отмечается, что они были привлечены к административной ответственности по статье 211 Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках.

В целом с 01.04.2020 года по сегодняшний день к административной ответственности за нарушение особого карантинного режима на автомобильных дорогах республики, привлечены к административной ответственности 43 177 участников движения.