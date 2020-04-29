В Азербайджане подготовлен план мероприятий по возобновлению междугородних перевозок

После смягчения карантинного режима в Азербайджане была восстановлена деятельность многих объектов и рабочих мест. Однако из-за неиспользования междугородних автобусов люди, работающие и находящиеся в разных районах не могут вернуться в столицу. Это приводит к определенным недостаткам в данной сфере услуг.

Как передает Day.Az со ссылкой на axar.az, начальник отдела по связям с общественностью Государственной службы автомобильного транспорта Нурида Аллахярова сообщила, что план мероприятий по осуществлению междугородних перевозок уже подготовлен и будет реализован, если будет принято соответствующее решение.

"План мероприятий по восстановлению междугородних перевозок был подготовлен Государственной службой автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий. План мероприятий включает меры по различным направлениям. Были приняты все необходимые меры для перевозки пассажиров, зарегистрированных в Баку и Сумгайыте, из районов, из которых они не могут вернуться из-за режима карантина, а также граждан, которые не могут попасть из столицы в районы, в которых они зарегистрированы. 56 автовокзалов и автостанций по всей стране получили инструкции работать в усиленном режиме. Спрос будет полностью удовлетворен".