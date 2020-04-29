Завершились тактические учения ВМС Азербайджана

Завершились тактические учения Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана, проведенные согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2020 год, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.

В ходе учений, целями которых были определены защита энергетической инфраструктуры в оперативной зоне Каспийского моря, планирование и проведение боевых операций во взаимодействии с корабельными тактическими группами, а также совершенствование умений командиров, штабов и личного состава, был продемонстрирован высокий профессионализм.

На первом этапе учений, которые проводились в три этапа, согласно сигналу были выполнены мероприятия по оповещению соединений и частей, приведению в состояние боевой готовности сил и средств борьбы с подводными диверсиями. На втором этапе согласно сигналу были отработаны действия по развертыванию в оперативных районах сил по борьбе с подводными диверсиями и выполнены задачи по противоподводной диверсионной обороне, а также проведены операции по защите нефтегазовой инфраструктуры. На третьем этапе после выполнения боевых стрельб корабли вернулись в пункты постоянной дислокации.

К учениям были привлечены более 20 кораблей и катеров, два вертолета, до 700 человек личного состава.