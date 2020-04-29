Бакметрополитен будет регулярно предупреждать пассажиров о социальной дистанции

После того, как возобновится работа станций бакинского метро, пассажиров регулярно будут предупреждать о соблюдении социальной дистанции.

Как передает Day.Az, об этом сказал в среду, отвечая на запрос Trend, глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По его словам, если работа метро будет возобновлена в период карантина, то подобные предупреждения будут звучать регулярно. "Правило соблюдения социальной дистанции в метрополитене такое же как и везде. Соблюдение социальной дистанции в общественном транспорте, в том числе, в метро, это вопрос, в основном, зависящий от пассажиров. Если работа метро будет возобновлена во время карантина, то могут быть предприняты шаги, предусмотренные законодательством и другими нормативно-правовыми актами, а также правилами, утвержденными Кабмином".