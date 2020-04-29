https://news.day.az/society/1229508.html Обнародованы правила, по которым будут работать рестораны в Азербайджане после карантина
Обнародованы правила, по которым будут работать рестораны в Азербайджане после карантина
Агентство пищевой безопасности Азербайджана обнародовало правила, по которым будут работать объекты общественного питания после карантина.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство.
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