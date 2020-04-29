Обнародованы правила, по которым будут работать рестораны в Азербайджане после карантина

Агентство пищевой безопасности Азербайджана обнародовало правила, по которым будут работать объекты общественного питания после карантина.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство.

С полным текстом новости можно ознакомиться по ссылке.

Новость обновляется