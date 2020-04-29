В Азербайджане в конце учебного года будет проведен конкурс по смене мест работы преподавателей

В связи с проведением конкурса по перемещению учителей в Азербайджане никакие ограничения из-за коронавируса не предусмотрены. Как и прежде, в конце учебного года будет проведен конкурс по смене мест работы преподавателей.

Об этом сказал заведующий отделом человеческих ресурсов министерства образования Азербайджана Эшги Багиров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, вот уже несколько лет, как для учителей, желающих сменить место работы, проводится конкурс. Он отметил, что конкурс, осуществляемый в несколько этапов, проводится полностью в электронном формате.

"Все процедуры, начиная с подачи заявок и до ввода в систему какого либо документа, осуществляются полностью в электронном формате. Ввиду этого в связи с проведением конкурса по перемещению учителей никакие ограничения не предусмотрены", - сказал Багиров.

Он добавил, что в летние месяцы будет проведен конкурс по приему учителей на работу, и в настоящее время министерство образования принимает меры, необходимые для реализации процесса.

"Общественность будет дополнительно проинформирована. Данные в связи с конкурсом будут отправлены на личные страницы кандидатов. В настоящее время подготовительные работы в рамках конкурса продолжаются", - подытожил Багиров.