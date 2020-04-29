В Баку выявлена парикмахерская, нарушившая карантинный режим

В Сабаильском районе Баку выявлена парикмахерская, работавшая с нарушением требований особого карантинного режима.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, в ходе операции, проведенной сотрудниками 8-го отдела Сабаильского районного управления полиции, было установлено, что на территории "20-го участка" в период карантинного режима незаконно работает мужской салон, принадлежащий Амраху Ахмедову. В ходе проверки владелец объекта и 1 клиент были доставлены в отдел полиции.

Отметим, владелец объекта и клиент, нарушившие требования особого карантинного режима, наказаны в административном порядке в соответствии со статьей 211 Кодекса об административных проступках.