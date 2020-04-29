Минтруда Азербайджана обнародовало число граждан, получивших единовременные выплаты

Процесс обеспечения единовременной выплатой в размере 190 манатов безработных и малообеспеченных лиц, потерявших работу из-за особого режима карантина, продолжается ежедневно.

Как сообщили Day.Az в министерстве труда и социальной защиты населения, на сегодняшний день средства перечислены 400 тысячам граждан, и после рассмотрения обращений будут выплачены средства еще 200 тысячам человек.

После получения СМС-разрешения на выход из дома эти лица смогут обратиться для получения средств в любой филиал банка или почтовое отделение ООО "Азерпочт", в соответствии с указаниями в сообщении.