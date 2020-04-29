https://news.day.az/society/1229592.html Минтруда Азербайджана обнародовало число граждан, получивших единовременные выплаты - ФОТО
Минтруда Азербайджана обнародовало число граждан, получивших единовременные выплаты - ФОТО
Процесс обеспечения единовременной выплатой в размере 190 манатов безработных и малообеспеченных лиц, потерявших работу из-за особого режима карантина, продолжается ежедневно.
Как сообщили Day.Az в министерстве труда и социальной защиты населения, на сегодняшний день средства перечислены 400 тысячам граждан, и после рассмотрения обращений будут выплачены средства еще 200 тысячам человек.
После получения СМС-разрешения на выход из дома эти лица смогут обратиться для получения средств в любой филиал банка или почтовое отделение ООО "Азерпочт", в соответствии с указаниями в сообщении.
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