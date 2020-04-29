Азербайджанский дизайнер поддержал соотечественников в период карантина

Проживающий в Турции известный азербайджанский дизайнер, креативный директор модного бренда AFFFAİR Руфат Исмаил в своем видеообращении поддержал соотечественников в период карантинного режима, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Салам, мой любимый Азербайджан и мои родные земляки! Вот уже 16 лет как я живу в Стамбуле, но часто приезжаю в Баку, так как мое сердце и душа всегда с Азербайджаном. Как вы знаете, границы закрыты, и в это тяжелое для нас всех время мы изолированы друг от друга, и я ужасно скучаю по Баку. Но хочу вас убедить в том, что этот трудный период скоро пройдет, и мы все вернемся к нашей прежней жизни. Власти Азербайджана делают все, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Поэтому, давайте все как один поддержим нашего Президента и наших героев - врачей и дальше будем оставаться дома. Все будет хорошо, так как всегда после черной полосы наступает белая. Берегите себя!", - сказал в видеообращении известный дизайнер.

Напомним, что Руфат Исмаил при поддержке министерства культуры Азербайджана и портала "Креативный Азербайджан" дал старт международному благотворительному проекту Love Life. В рамках проекта Руфат Исмаил организовал выпуск футболок ограниченной серии со специальным дизайном. Все вырученные средства от продажи футболок будут перечислены в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

Руфат Исмаил в последние годы живет и работает в Турции, где в 2014 году основал модный бренд AFFFAİR. Поклонницами модного творчества Руфата Исмаила являются такие мировые звезды как Бейонсе, Дженнифер Лопес, Аврил Лавин, Ашанти, Мэг Доннелли, Жаклин Фернандес и другие. Коллекции дизайнера с успехом демонстрировались в Италии, Франции, США, Иране, Турции, ОАЭ и других странах.