https://news.day.az/society/1229649.html Тяжелое ДТП в Товузе, есть пострадавшие
Тяжелое ДТП в Товузе, есть пострадавшие
В Товузе произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в селе Хатынлы перевернулся автомобиль марки "ВАЗ 21099", за рулем которого находился Азер Юсибов (1984 г.р.). В результате происшествия водитель и два пассажира, находившихся в машине, были госпитализированы.
По факту проводится расследование.
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