Тяжелое ДТП в Товузе, есть пострадавшие

В Товузе произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в селе Хатынлы перевернулся автомобиль марки "ВАЗ 21099", за рулем которого находился Азер Юсибов (1984 г.р.). В результате происшествия водитель и два пассажира, находившихся в машине, были госпитализированы.

По факту проводится расследование.