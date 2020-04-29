В Баку за порчу деревьев оштрафована строительная компания

На основании поступившей в министерство экологии и природных ресурсов информации о бетонировании оснований стволов деревьев был проведен осмотр территории в поселке Байыл города Баку.

Об этом в среду сообщила Trend руководитель пресс-службы министерства Ирада Ибрагимова, передает Day.Az.

По ее словам, в ходе расследования было установлено, что жилищно-строительный кооператив (ЖСК) Sabah Residens, который проводит строительные работы по указанному адресу, забетонировал основания стволов 16 деревьев различных видов.

По факту был составлен протокол, и ЖСК Sabah Residens как юридическое лицо было оштрафовано на 4000 манатов.

Пресс-секретарь добавила, что сотрудники министерства дали указания ЖСК очистить забетонированные участки, что было незамедлительно выполнено работниками компании.