https://news.day.az/society/1229663.html ДТП на трассе Баку-Шамахы, есть пострадавший
ДТП на трассе Баку-Шамахы, есть пострадавший
На автомагистрали Баку-Шамахы в Хокмалинском круге произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки "ВАЗ 2107" потерял управление и на центральной части дороги врезался в грузовик марки "ISUZU". В результате аварии водитель автомобиля "ВАЗ 2107" Орхан Дадашов (1993 г.р.) получил травмы различной степени тяжести. Пострадавший госпитализирован в городскую больницу №1.
На территорию привлечены сотрудники Дорожной патрульной службы. В районе аварии наблюдается плотный автомобильный поток. По факту проводится расследование.
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