ДТП на трассе Баку-Шамахы, есть пострадавший

На автомагистрали Баку-Шамахы в Хокмалинском круге произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки "ВАЗ 2107" потерял управление и на центральной части дороги врезался в грузовик марки "ISUZU". В результате аварии водитель автомобиля "ВАЗ 2107" Орхан Дадашов (1993 г.р.) получил травмы различной степени тяжести. Пострадавший госпитализирован в городскую больницу №1.

На территорию привлечены сотрудники Дорожной патрульной службы. В районе аварии наблюдается плотный автомобильный поток. По факту проводится расследование.