Бренд сливочного масла Westgold помог 150 малоимущим семьям

В ответ на призыв Президента Ильхама Алиева была оказана продовольственная помощь малообеспеченным семьям, оставшимся без заработка в результате карантинного режима, объявленного для предотвращения распространения пандемии коронавируса (COVID-19) в Азербайджане.



Чтобы помочь этим семьям, 22 апреля Westgold провел благотворительную акцию с помощью команды Biganə Qalma. В рамках кампании продовольственная помощь в виде основных продуктов питания была доставлена 150 семьям.

Сливочное масло Westgold производится компанией Westland Milk Products на западном побережье Новой Зеландии и импортируется в нашу страну компанией West Product Marketing LLC уже 17 лет.