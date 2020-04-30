Бренд сливочного масла Westgold помог 150 малоимущим семьям - ФОТО (R)
В ответ на призыв Президента Ильхама Алиева была оказана продовольственная помощь малообеспеченным семьям, оставшимся без заработка в результате карантинного режима, объявленного для предотвращения распространения пандемии коронавируса (COVID-19) в Азербайджане.
Чтобы помочь этим семьям, 22 апреля Westgold провел благотворительную акцию с помощью команды Biganə Qalma. В рамках кампании продовольственная помощь в виде основных продуктов питания была доставлена 150 семьям.
Сливочное масло Westgold производится компанией Westland Milk Products на западном побережье Новой Зеландии и импортируется в нашу страну компанией West Product Marketing LLC уже 17 лет.
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