https://news.day.az/society/1229722.html В Баку на пешеходной полосе ВАЗ насмерть сбил женщину - ФОТО
В Баку на пешеходной полосе ВАЗ насмерть сбил женщину - ФОТО
Минувшим вечером в Наримановском районе Баку произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки ВАЗ-2103, управляемый Алиевым Азадом Азер оглу 1999 г.р., на улице Короглу Рагимова сбил на пешеходной полосе Фариду Алекберову 1959 г.р.
От полученных травм женщина скончалась на месте.
Водитель задержан, выясняются все обстоятельства ДТП.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре