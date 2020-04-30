В Баку на пешеходной полосе ВАЗ насмерть сбил женщину

Минувшим вечером в Наримановском районе Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки ВАЗ-2103, управляемый Алиевым Азадом Азер оглу 1999 г.р., на улице Короглу Рагимова сбил на пешеходной полосе Фариду Алекберову 1959 г.р.  

От полученных травм женщина скончалась на месте.

Водитель задержан, выясняются все обстоятельства ДТП.