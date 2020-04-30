Центральный таможенный госпиталь оказал помощь малообеспеченным семьям
Cотрудники Центрального таможенного госпиталя внесли свой вклад в акцию помощи малообеспеченным семьям и лицам старше 65 лет в период особого карантинного режима.
Об этом сообщили Day.Az в Государственном таможенном комитете Азербайджана.
Согласно данным, в рамках этой акции сотрудники Центрального таможенного госпиталя оказали помощь более 80 малообеспеченным семьям, провели врачебное обследование, раздали им продовольственные пакеты, состоящие из необходимых продуктов питания, и порекомендовали оставаться дома в период особого карантинного режима.
"Высококвалифицированные врачи Центрального таможенного госпиталя провели диагностический медицинский осмотр пожилых людей и детей. Тем, у кого были выявлены проблемы со здоровьем, были даны профессиональные медицинские консультации и назначено соответствующее лечение", - отмечается в сообщении.
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