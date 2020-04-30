Бакинский автовокзал вернул деньги за билеты, заранее приобретенные пассажирами

Бакинский международный автовокзальный комплекс полностью завершил процесс возврата билетов, приобретенных пассажирами в кассах и в режиме онлайн.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend глава пресс-службы автовокзала Парвин Мамедова.

По ее словам, деньги за билеты, приобретенные в кассах, были возвращены пассажирам в начале апреля, а за купленные в режиме онлайн - до 20 апреля: "3319 билетов были куплены в кассах, 1250 - в режиме онлайн по коду операции "558".

Мамедова отметила, что стоимость билетов была возмещена пассажирам без удержания комиссионных.