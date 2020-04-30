Опубликовано завтрашнее расписание телеуроков по профобразованию

Опубликовано расписание телеуроков по профессиональному образованию, запланированных на 1 мая в рамках передачи "Время урока" на канале Mədəniyyət (Культура), транслируемой при поддержке министерства образования Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на ведомство.

Отметим, что с 11 марта на телеканалах Mədəniyyət и ARB Günəş при организационной поддержке минобразования для учащихся транслируется программа "Время урока", в рамках которой пять дней в неделю проводятся телеуроки. Занятия охватывают все классы.

Также посмотреть выпуск программы "Время урока" можно на Youtube, на странице в Facebook, а также на портале видеуроков минобразования.