Казахстан перенимает опыт Азербайджана в период особого карантинного режима

Туркестанская область Республики Казахстан разработала систему онлайн-регистрации для передвижения граждан на основании внедренной в Азербайджане "Системы получения и мониторинга разрешений в период особого карантинного режима".

Как сообщили АПА в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики", новая система поможет гражданам получить онлайн-разрешение на приобретение продовольствия и других товаров повседневного спроса, лекарств, в обращении за неотложной медицинской помощью, а также при выходе из дома или уходе на работу, передает Day.Az.

Информация об этом опубликована на веб-сайте Астанинского центра государственной службы Программы Развития ООН (Astana Civil Service Hub) и на других местных информационных порталах Казахстана.