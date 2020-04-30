Минобразования Азербайджана о том, когда завершится нынешний учебный год

В данный момент рано говорить об открытии учебных заведений.

Об этом сказала заместитель министра образования Махаббат Велиева, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметив масштаб охвата сферы образования, замминистра сказала, что, наверняка, после отмены карантина учебные заведения не будут открыты в первую очередь.

"К этому следует отнестись с пониманием. Учебный год завершается через полтора месяца, а если точнее, в общеобразовательных школах уроки заканчиваются в мае, а в июне проводится итоговое оценивание учеников. Все мы хотим, чтобы школы открылись как можно раньше. Но было бы неправильно сейчас говорить о дате открытия школ", - сказала Велиева.

Она отметила, что если учебная программа доводится до учащихся, то нет необходимости продлевать учебный год.

"Наверняка, учебный год будет завершен вовремя. Для усвоения программы для учащихся проводятся занятия в режиме онлайн", - добавила Велиева.