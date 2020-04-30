Махаббат Велиева: При необходимости учебный год может начаться раньше

Если ситуация того потребует, учебный год может начаться раньше.

Об этом сказала заместитель министра образования Махаббат Велиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По ее словам, хотя учебный год обычно начинается 15 сентября, в настоящее время обсуждаются вопросы в связи с завершением учебного года, а также программы.

Велиева напомнила, что решение о начале учебного года принимает Кабинет министров: "Дата начала учебного года будет названа на основании постановления Кабмина".