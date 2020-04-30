Минобразования Азербайджана об отмене каникул

Для отмены каникул никаких оснований нет, и скорее, всего, мы не будем отнимать у детей право на отдых.

Об этом сказала замминистра образования Махаббат Велиева, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По ее словам, в отличие от прошлых лет, в этом году в связи с текущей ситуацией учащиеся должны эффективно провести летние каникулы.

"Наряду с отдыхом на каникулах они должны уделять время и учебе", - подчеркнула замминистра.