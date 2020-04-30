https://news.day.az/society/1229862.html Минобразования Азербайджана об отмене каникул
Минобразования Азербайджана об отмене каникул
Для отмены каникул никаких оснований нет, и скорее, всего, мы не будем отнимать у детей право на отдых.
Об этом сказала замминистра образования Махаббат Велиева, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По ее словам, в отличие от прошлых лет, в этом году в связи с текущей ситуацией учащиеся должны эффективно провести летние каникулы.
"Наряду с отдыхом на каникулах они должны уделять время и учебе", - подчеркнула замминистра.
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