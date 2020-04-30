Минобразования прокомментировало вопрос выпускных экзаменов

Учащимся, сдающим выпускные экзамены в этом году, не следует волноваться из-за экзаменационных вопросов.

Об этом сказала замминистра образования Азербайджана Махаббат Велиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Она отметила, что и в предыдущие годы при составлении вопросов для выпускных экзаменов в них не входили темы последних месяцев обучения.

"Учащиеся выпускных классов должны получить документ о завершении образования, а абитуриенты - поступить в вузы, и с учетом сложившейся ситуации, в связи с этим будут предприняты соответствующие шаги", - сказала Велиева.

Она подчеркнула, что для этого важно усвоение программы учащимися, которые занимаются с помощью телеуроков на канале Mədəniyyət ("Культура"): "Сегодня не все могут смотреть занятия в режиме онлайн, но все могут смотреть телеуроки".