Обнародован прогноз погоды на завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове первого мая ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман, ветер умеренный южный, передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью - 9-13, днем - 18-22 градуса тепла, в Баку ночью - 10-12, днем - 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы - 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 70-80, днем - 40-45 процентов.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых горных районах временами возможны дожди, грозы. Ночью и утром туман, ветер северный.

Температура воздуха ночью - 7-12, днем - 21-26, в горах ночью - 2-6, днем - 8-13 градусов тепла.