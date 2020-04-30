Владельцам двух и более автомобилей отказано в единовременных выплатах

Министерство труда и социальной защиты населения отклонило обращения о выдаче единовременных выплат 19 200 лиц, имеющих два и более автомобилей, сообщает Day.Az со ссылкой на минтруда.

Программа единовременной выплаты в 190 манатов предусматривается для безработных и малообеспеченных лиц, пострадавших от последствий пандемии.

Во время обработки этих обращений на основании информации, полученной из соответствующей базы МВД, выяснилось, что у 19 200 лиц по два и более автомобиля.

Все обращения для получения единовременной выплаты рассматриваются по информации, которая получена почти с 25 электронно-информационных систем государственных структур, после чего принимается объективное решение.

Единовременные выплаты по принципу адресности назначаются лицам, соответствующим критериям малообеспеченности. В настоящее время процесс рассмотрения обращений продолжается.