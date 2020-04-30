В апреле call-center минтруда ответил на 165 тыс. обращений

В апреле call-center 142 минтруда Азербайджана ответил на 165 тысяч обращений.

Как сообщили Day.Az в министерстве труда и социальной защиты населения, call-center 142 работает в усиленном режиме.

Обращения были связаны с мерами социальной поддержки, а также вопросами по труду, занятости, соцзащите, медико-социальной реабилитации и другими вопросами.

Звонки принимаются с 9:00 до 00:00 сотнями операторов.