Как репетиторам получить VÖEN?

Некоторые ограничения, введенные в рамках специального режима карантина в Азербайджане, были сняты 27 апреля. Одной из разрешенных сфер деятельности стало индивидуальное обучение и репетиторство (исключая групповые занятия).

Как передает Day.Az со ссылкой на vergi.az, чтобы заниматься репетиторством на дому, лицо, предоставляющее услуги репетитора, должно сначала зарегистрироваться на портале "icaze.e-gov.az". Для этого ему необходимо иметь VÖEN - идентификационный номер налогоплательщика.

Получение VÖEN означает, что гражданин занимается предпринимательской деятельностью, и его доходы облагаются налогом.

VÖEN можно получить как в электронном порядке, так и посетив центры обслуживания налогоплательщиков. В настоящее время в связи со специальным карантинным режимом, применяемым в нашей стране, деятельность центров обслуживания налогоплательщиков продолжается в электронном виде, и эти центры предоставляют все услуги в электронном виде.

Более подробную информацию о получении VÖEN можно найти на официальном сайте министерства по налогам в разделе "Физические лица" (https://www.taxes.gov.az).

Кроме того, министерство по налогам подготовило видеоинструкцию по использованию электронных услуг. Любой, внимательно ознакомившись с инструкцией, может зарегистрироваться с целью получить VÖEN. Правила объясняются шаг за шагом в простой и понятной форме по этой ссылке: https://www.youtube.com/

ИНН также можно приобрести в сервисных центрах ASAN. Прием граждан в центрах осуществляется с 27 апреля через мобильное приложение, веб-сайт www.asan.gov.az и call-центры 108.