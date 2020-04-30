Азербайджан оказал помощь своим морякам, застрявшим в Мавритании

Четыре моряка из числа граждан Азербайджанской Республики, работающих в Мавритании по приглашению иностранной компании, и столкнувшихся с серьезными трудностями в связи с имеющимися проблемами, обратились в посольство Азербайджана в Королевстве Марокко.

Как сообщил глава пресс-службы Государственного морского агентства Турал Мусеибов, немедленно отреагировав на обращение, Государственное морское агентство связалось с моряками, предприняв важные шаги по решению проблем моряков, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, оплачены их проживание в отеле и другие расходы, обеспечено оказание необходимой помощи.

Государственное морское агентство наряду с министерством иностранных дел Азербайджанской Республики, Государственным комитетом по работе с диаспорой Азербайджанской Республики поддерживает постоянную связь с моряками, принимает меры по решению их проблем.

Из-за введения в Исламской Республике Мавритания и Азербайджанской Республике особого карантинного режима в связи с пандемией коронавируса, закрытия границ, запрещения въезда-выезда возвращение моряков в страну невозможно, поэтому предпринимаются необходимые эффективные шаги для решения их повседневных проблем, удовлетворяются все их материальные потребности.

Отметим, при первой же возможности после истечения карантинного режима будет обеспечено возвращение моряков на родину.