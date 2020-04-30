В Азербайджане 260 заключенных досрочно освобождены из-за коронавируса

В связи с коронавирусом пенитенциарные учреждения минюста Азербайджана работают в усиленном режиме, и 260 заключенных досрочно освобождены из-за коронавируса.

Об этом на пресс-конференции на тему "Доступность к юстиции в период пандемии" сказала начальник Управления по правам человека и связям с общественностью Айнур Сабитова, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

По ее словам, в учреждениях приостановлены свидания заключенных с близкими, они обеспечены медицинскими принадлежностями.

"Все эти меры направлены на предотвращение возникновения коронавирусной инфекции. Согласно распоряжению о помиловании, подписанному Президентом Ильхамом Алиевым, на свободу были отпущены 176 заключенных старше 65 лет в связи с высоким риском осложнений в случае инфицирования. Наряду с этим 260 заключенных досрочно отпущены условно на свободу, что является олицетворением гуманной политики главы государства", - сказала Сабитова.