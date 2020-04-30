Ужесточение карантина в Азербайджане будет неизбежно

Если люди продолжат безответственно относиться к правилам самоизоляции и игнорировать призывы остаться дома, то ужесточение карантина станет неизбежным.

Об этом в интервью Day.Az сказала председатель Общественного объединения "Женщины XXI века" Махира Амиргусейнова.

"Благодаря мерам, принятым нашим правительством под руководством Президента Ильхама Алиева, распространение эпидемии коронавируса удалось приостановить, вследствие чего в Азербайджане с 27 апреля смягчился особый карантинный режим", - заявила она.

Как отметила председатель, сразу после первых случаев инфицирования коронавирусом в Азербайджане, для обеспечения здоровья населения в столице было открыто медицинское учреждение "Ени клиника". Помимо этого, добавила она, после ввоза в страну сырья для производства масок, Азербайджан станет полностью независим от импорта этих гигиенических средств.

"Глава государства предусмотрел единовременную выплату в размере 190 манатов для 600 тысяч безработных граждан для улучшения их благосостояния. Помощь также предоставляется другим категориям людей, работающих в сферах, особо пострадавших от коронавируса. Эти меры послужили барьером для пандемии коронавируса", - считает Амиргусейнова.

Наша собеседница также напомнила, что на видеоконференции президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти похвалил Президента Ильхама Алиева за отличную работу правительства и высоко оценил борьбу с коронавирусом в Азербайджане, сообщив, что ЕБРР планирует в этом году вложить в Азербайджан инвестиции, превышающие 250 миллионов долларов.

"Многие страны мира начали использовать азербайджанскую модель борьбы с коронавирусом и применять ее у себя", - заметила она.

Что касается тех людей, которые скептически относятся к режиму карантина и выходят на улицу без надобности, председатель сказала: "Эти люди заблуждаются. Они должны понимать, что помимо подвержения опасности собственного здоровья, они также создают проблемы для здоровья окружающих. Смягчение карантинного режима не означает его полную отмену. В настоящее время карантинный режим не может быть полностью ликвидирован, так как в стране все еще остаются люди, которые находятся на лечении. Для полной отмены карантинного режима все люди должны полностью вылечиться и выписаться домой", - пояснила Амиргусейнова.

Как подчеркнула наша собеседница, даже если останется только один человек с коронавирусом, он может заразить десятки людей, они, в свою очередь, - сотни людей, и этот процесс станет нарастать с геометрической прогрессией.

"Поэтому наши граждане не должны злоупотреблять смягчением карантинного режима. Люди должны уважать себя и наше общество, выходя на улицу обязательно носить маски и надевать перчатки. Если этот вирус распространится на других, то страна может столкнуться с угрозой второй волны, что станет огромным ударом для экономики, и, как следствие, для самих граждан. Поэтому нам нужно оставаться дома, чтобы окончательно положить конец этой пандемии. Только таким образом, Азербайджан сможет c высоко поднятой головой выйти из этого сложного испытания", - резюмировала Махира Амиргусейнова.

Абдул Керимханов