https://news.day.az/society/1230021.html Обнародованы нерабочие дни в мае в Азербайджане
Обнародованы нерабочие дни в мае в Азербайджане
Обнародованы нерабочие дни в мае в связи с праздниками в Азербайджане.
Как передает Day.Az, 9 мая будет отмечаться День Победы над фашизмом. По причине того, что этот день выпадает на субботу, 11 мая так же объявлено нерабочим днем.
24 и 25 мая будет отмечаться праздник Рамазан. 24 мая выпадает на воскресенье и поэтому 26 мая - также нерабочий день.
28 мая отмечается День Республики, и этот день тоже будет нерабочим.
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