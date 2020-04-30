Обнародованы нерабочие дни в мае в Азербайджане

Обнародованы нерабочие дни в мае в связи с праздниками в Азербайджане.

Как передает Day.Az, 9 мая будет отмечаться День Победы над фашизмом. По причине того, что этот день выпадает на субботу, 11 мая так же объявлено нерабочим днем.

24 и 25 мая будет отмечаться праздник Рамазан. 24 мая выпадает на воскресенье и поэтому 26 мая - также нерабочий день.

28 мая отмечается День Республики, и этот день тоже будет нерабочим.