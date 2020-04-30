Команда BOS Shelf присоединяется к акции «Добровольный донор»

Сотрудники компании BOS Shelf присоединились к акции "Добровольный донор", организованной по инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, в связи c дефицитом крови в условиях глобальной пандемии и потенциальной угрозы жизням больных, страдающих талассемией и гемофилией, а также лиц, нуждающихся в срочной операции.

По словам врачей, резкое сокращение количества доноров в период пандемии сделало практически невозможным заготовку крови для нуждающихся в них пациентов. Сложившаяся ситуация стала причиной высокого риска для жизни больных талассемией, в особенности детей, которым ежедневно нужна кровь.

"В эти нелегкие для всего человечества времена, мы считаем своим долгом помочь людям, чьи жизни находятся в опасности, в том числе детям, страдающим талассемией и нуждающимся в регулярном переливании крови. Мы благодарны всем, кто внес свой вклад в акцию "Добровольный донор", спасая тем самым сотни жизней", - сообщили в руководстве компании.

Акция "Добровольный донор", стартовавшая 8 апреля при поддержке руководства республики и при участии Координационного центра волонтеров Азербайджана и Банка крови Национального центра гематологии и трансфузиологии, продолжает привлечение людей со всей страны для помощи пациентам, страдающим талассемией и гемофилией.