В Азербайджане началась выдача доверенностей в онлайн-режиме

В Азербайджане появилась возможность выдавать в электронном порядке посредством телефонного приложения "Мобильный нотариат" доверенности на управление транспортным средством, адвокатам, а также социальные доверенности.

Об этом на пресс-конференции на тему "Доступность юстиции в период пандемии" сказал начальник Управления информационных коммуникаций минюста Агакерим Самедзаде, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, с сегодняшнего дня доверенности по транспортному средству будут предоставляться посредством мобильного приложения: "За короткое время этими услугами уже воспользовались десятки тысяч человек".

По его словам, эта услуга позволяет собственнику или представляющему его по доверенности лицу полностью или частично передать полномочия по продаже, дарению, замене автомобиля, заложению его в ипотеку, аренду, становлению или снятию его с учета в органах внутренних дел: "Этот документ называется генеральной доверенностью, и ее можно получить, не посещая нотариуса".

Начальник Управления добавил, что главное преимущество новой услуги, оказываемой в непрерывном режиме, в том, что впервые в предоставлении доверенностей используется видеозапись, что служит предотвращению нарушений имущественных прав граждан и злоупотреблению по этим сделкам: "После проверки нотариусом этой видеозаписи о согласии лица, выдающего доверенность, ему предоставляется подробная информация о правах и обязанностях, доверенность заверяется в порядке, установленном законодательством. Электронный экземпляр доверенностей можно хранить в досье мобильного приложения, представляя его в любом месте. Также при заверении выданных доверенностей сведения об этом сразу передается посредством информационной системы органам внутренних дел".

Новой услугой, которая стала применяться с сегодняшнего дня, можно воспользоваться, загрузив бесплатное приложение "Мобильный нотариат" с платформ AppStore и PlayStore. Те люди, которые уже пользовались данным приложением, могут просто обновить его.