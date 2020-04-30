Заключенные в Азербайджане протестированы на предмет инфицирования коронавирусом

Заключенные в исправительных учреждениях Азербайджана протестированы на предмет инфицирования коронавирусом.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на онлайн-брифинге министерства юстиции на тему "Доступность юстиции в период пандемии" сказала руководитель отдела прав человека и связей с общественностью министерства Айнур Сабитова.

По ее словам, данный вопрос в исправительных учреждениях находится под серьезным контролем.

"В таких учреждениях осужденные прошли тесты на коронавирус. Процессом охвачены не все заключенные. Под контроль взяты в основном осужденные с повышенным давлением. Ни у одного из них вирус не обнаружен", - сказала Сабитова.