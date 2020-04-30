https://news.day.az/society/1230058.html Снятый с должности глава Билясуварского района арестован
Снятый с должности глава Билясуварского района арестован
В отношении экс-главы Исполнительной власти Билясуварского района Азербайджана избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, в Сабаильском районном суде рассмотрены представление на рассмотрение дела экс-главы исполнительной власти Билясуварского района Махира Гулиева.
Согласно информации, представление было удовлетворено, и решением суда в отношении Гулиева была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.
Отметим, что распоряжением Президента Ильхама Алиева от 30 апреля Махир Гулиев был освобожден от должности главы ИВ Билясуварского района.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре