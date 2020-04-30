Снятый с должности глава Билясуварского района арестован

В отношении экс-главы Исполнительной власти Билясуварского района Азербайджана избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, в Сабаильском районном суде рассмотрены представление на рассмотрение дела экс-главы исполнительной власти Билясуварского района Махира Гулиева.

Согласно информации, представление было удовлетворено, и решением суда в отношении Гулиева была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

Отметим, что распоряжением Президента Ильхама Алиева от 30 апреля Махир Гулиев был освобожден от должности главы ИВ Билясуварского района.