В Азербайджане полностью вылечилась от коронавируса 92-летняя пациентка

Самая пожилая жительница Азербайджана, инфицированная коронавирусом (COVİD-19) , излечилась и была выписана домой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, ею является Ахундова Агабейим Шабан гызы 1928 года рождения.

Так, у инфицированной коронавирусом в первые дни апреля жительницы села Болади Лянкяранского район Агабейим Ахундовой поначалу начался сильный кашель. После обращения к врачу, было установлено, что она инфицирована коронавирусом.

Затем она была помещена в одну из больниц, в которых проходят лечение лица, заразившиеся коронавирусом. В результате усилий врачей 92-летняя женщина излечилась и была выписана домой. Агабейим ханум поблагодарила за это врачей: "Временами я кашляла. Не понимала, что это. Врачи терпели мои капризы. За мной очень хорошо ухаживали. В настоящее время у меня нет никаких жалоб. Я нормально питаюсь, спокойно сплю"