https://news.day.az/society/1230078.html В Баку изменено направление движения 29 маршрутов
В Баку изменено направление движения 29 маршрутов
В рамках работ по реконструкции, проводимых на дороге Баку-Сумгайыт, 30 апреля и 1 мая ограничивается движение от Московского проспекта до круга 20 Января в направлении выезда из города.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице "Facebook" Бакинского транспортного агентства.
Сообщается, что по этой причине временно изменено направление движения 27 регулярных маршрутных автобусов, работающих на этом участке.
С полным списком изменных маршрутов можно ознакомиться по ссылке.
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