В Баку изменено направление движения 29 маршрутов

В рамках работ по реконструкции, проводимых на дороге Баку-Сумгайыт, 30 апреля и 1 мая ограничивается движение от Московского проспекта до круга 20 Января в направлении выезда из города.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице "Facebook" Бакинского транспортного агентства.

Сообщается, что по этой причине временно изменено направление движения 27 регулярных маршрутных автобусов, работающих на этом участке.

С полным списком изменных маршрутов можно ознакомиться по ссылке.