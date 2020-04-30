В Азербайджане вступает в силу решение по шторкам и жалюзи в автомобилях

С 1 мая в Азербайджане вступает в силу разрешение на использование пленок, шторок и жалюзи на задних боковых стеклах транспортных средств.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, в автомобилях будет разрешено использовать лишь стандартные пленки, шторки и жалюзи, изготовленные промышленным способом.

За установку на задние стекла жалюзи, шторок и пленок, изготовленных кустарным способом, предусмотрен штраф в размере 150 манатов. Разрешение действует до 15 ноября.

Отметим, что в прошлом году водители, которые не сняли шторки с боковых стекол не были оштрафованы. В связи с этим в текущем году этот вопрос снова встал на повестку дня. Водители обсуждают в соцсетях, будут ли применяться штрафы в отношении водителей, которые не снимут пленки и жалюзи в установленное время.

Как заявил по данному вопросу завотделом по связям с общественность Главного управления Государственной дорожной полиции полковник полиции Кямран Алиев, ни в прошлом, ни в этом году не было разрешено наносить пленки на боковые стекла.

"В соответствии с законом имеется санкция за использование шторкок и жалюзи. Однако руководство поручило сотрудникам не привлекать к ответственности водителей, так как этот вопрос находится на стадии рассмотрения в парламенте.

Если Милли Меджлис не внесет каких-либо изменений в закон, водители будут проинформированы об этом заранее. Водители, которые проигнорируют предупреждение, будут привлечены к административной ответственности. Это разрешение будет в силе до 15 ноября", - отметил К.Алиев.