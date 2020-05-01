Граждане Азербайджана не должны забывать - вторая волна вируса не исключена, угроза сохраняется

"Я считаю неосторожным поведение граждан после ослабления особого карантинного режима. Граждане не должны забывать, что вторая волна вируса не исключена, угроза сохраняется".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил депутат Этибар Алиев.

По его словам, люди ошибаются, полагая, что жизнь вернулась в прежнее русло.

"Вот уже несколько дней я наблюдаю расслабленность людей на территории, где я проживаю. Выходит, что люди совершенно неправильно поняли термин смягчение карантина. Если мы посмотрим на ежедневную статистику инфицированных и вылечившихся, то увидим, что опасность еще сохраняется. Если забыть о вирусе, проявлять неосторожность, не соблюдать правила, это может привести к активизации пандемии".

Депутат сказал, что не следует злоупотреблять информацией, распространяемой Оперативным штабом или любым соответствующим государственным органом: "Всемирно известные эксперты и соответствующие международные организации предупреждают, что пандемия не утихла, и ожидается даже вторая волна. В этом направлении в нашей стране ведется достаточно большая просветительская работа. Правительство принимает необходимые превентивные меры, чтобы избавиться от угрозы вируса. В результате поручений главы государства в этом направлении в нашей стране предпринимаются образцовые шаги по борьбе с вирусом".

Э.Алиев отметил, что сложившаяся ситуация требует от граждан быть максимально ответственными и дисциплинированными: "Если люди ответственны и дисциплинированы, они защитят и общество, и себя от этой опасности. В настоящее же время мы видим, что наши граждане думают, что пандемия закончилась. Масштабы и последствия этой пандемии в мире очевидны. К сожалению, наши граждане поверхностно относятся к этому вопросу. В этом случае возникает необходимость дальнейшего усиления просветительской работы".