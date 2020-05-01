Игнорирование населением Азербайджана рекомендаций правительства может вызвать вторую волну эпидемии коронавируса

Карантин в Азербайджане был введён вовремя и помог избежать перегрузки системы здравоохранения.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend в пятницу американский ученый в области биоинформатики и молекулярной биологии, директор отдела профессиональных услуг в научном издании "Elsevier" Антон Юрьев.

Эксперт отметил, что таблица распространения COVID-19 показывает, что кривая в Азербайджане пошла на спад и можно будет скоро выходить из карантина: "Маленькое количество смертей на душу населения показывает, что карантин в Азербайджане был введён вовремя и помог избежать перегрузки системы здравоохранения. Выигранное за счет правильной политики время и ресурсы, потраченные правительством Азербайджана, нацелены на то, чтобы усилить способность общества противостоять эпидемии. Существует много способов того, как уменьшить концентрацию вирусных частиц в публичных местах и местах общего пользования. Это улучшение фильтров для вентиляции воздуха в зданиях, установка ионизаторов воздуха и ультрафиолетовых ламп в помещениях, строгое обеспечение режима социального дистанцирования и ношения масок. К тому же очень важно, чтобы общество относилось с ответственностью к своему здоровью и здоровью своих близких. Население должно понимать, что смягчение карантинных мер не означает, что страна полностью избавилась от коронавируса. Игнорирование населением рекомендаций правительства может вызвать вторую волну эпидемии. Соблюдение мер предосторожности поможет избежать или хотя бы уменьшить величину второй волны и дождаться хороших лекарств и вакцину, чтобы с наименьшими человеческими потерями для общества и государства выйти из карантина".

Юрьев считает, что коронавирус будет распространяться среди человеческой популяции на протяжении около двух лет: "Поскольку карантин длиной в два года невозможен, рано или поздно придётся из него выходить. Данные по распространению COVID-19 в Азербайджане указывают на то, что можно поэтапно смягчать карантинный режим. Однако при этом нужно учитывать, что дальнейший характер эпидемии будет зависеть не только от того, какие меры предпримет для замедления распространения вируса государство, но и от общества, которое должно продолжать соблюдать меры предосторожности. Если просто выйти из карантина и начать жить так же, как и до карантина, то вторая волна неизбежна. Масштаб второй волны будет зависеть от того, как хорошо сумеет перестроиться государство и, самое главное, общество для борьбы с эпидемией, направленной на сдерживание вируса и замедление его распространения".

Эксперт также участвует в перепрофилировании уже существующих лекарств против COVID19 и разработке совершенно новых препаратов, нацеленных на лечение от этого вируса. По его словам, результатов от первого подхода стоит ждать через 1-2 месяца, результаты второго подхода появятся через 4-6 месяцев.

Юрьев подчеркнул, что при отсутствии вакцины самоизоляция является самым эффективным методом избежать заражения: "Вакцина - это способ всем переболеть без риска осложнений, но ее у нас пока нет, к сожалению. Ношение медицинских масок поможет снизить риск заражения или хотя бы уменьшить дозу вируса, полученную при заражении. Низкая вирусная нагрузка при заражении понизит риск проникновения вируса в нижние дыхательные пути, где он вызывает пневмонию и последующие тяжелые осложнения. Иными словами, у человека появится больше шансов развить иммунитет без осложнений.