"Путешествующий кельт" Росс Дженнингс об Азербайджане: «Səndən yoxdur!»

Шотландский волынщик и путешественник Росс ОС Дженнингс (Ross OC Jennings) на своей странице в Instagram представил видеоролик об Азербайджане.

Росс - персона достаточно известная, СМИ европейских стран нередко называют его "путешествующий кельт". Он путешествует уже более пяти лет. Каждый год он старается побывать как минимум в 30 странах и жаждет узнать мир. А с чего началось его путешествие, он рассказывал в интервью Day.Az.

Напомним, что Росс побывал в Азербайджане осенью 2018 года.

В Азербайджане путешественник пробыл 10 дней и в своем Instagram отзывался о нашей стране как о самой гостеприимной. Он успел не только выступить перед многочисленной толпой в Клубе путешественников, прогуляться по Баку, но и посетить Хыналыг и погостить у местных жителей.

В Хыналыге Росс пробыл 4 дня, и эта поездка, по его словам, создала у него впечатление о настоящих азербайджанцах. Он с восторгом отзывался о красоте местных пейзажей и о том, что здесь можно было играть кельтскую мелодию "Зеленые холмы" на повторе.

В своей недавней публикации в соцсети Р.Дженнингс отмечает, что планировал вернуться в Азербайджан в августе, но, скорее всего, из-за того, что происходит в мире в связи с пандемией коронавируса, свой следующий визит в Страну огней он совершит в 2021 году.

Н. Гасымова