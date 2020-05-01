https://news.day.az/society/1230251.html На 200 основных улицах Баку будут проведены дезинфекционные работы
На 200 основных улицах Баку будут проведены дезинфекционные работы
2 мая с учетом интенсивности и плотности движения, на более чем 200 основных улицах Баку в очередной раз будут проведены дезинфекционные работы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Исполнительная власть города Баку обращается к жителям с просьбой не выходить из дома без особой надобности из-за определенной токсичности веществ, используемых при дезинфекции.
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