На 200 основных улицах Баку будут проведены дезинфекционные работы

2 мая с учетом интенсивности и плотности движения, на более чем 200 основных улицах Баку в очередной раз будут проведены дезинфекционные работы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Исполнительная власть города Баку обращается к жителям с просьбой не выходить из дома без особой надобности из-за определенной токсичности веществ, используемых при дезинфекции.