Все должны понимать: если не соблюдать ограничения, то к нормальной жизни мы вернемся не скоро

Граждане Азербайджана должны беспрекословно следовать указаниям как Оперативного штаба при Кабинете министров, так и Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с ситуацией, возникшей из-за пандемии коронавируса.

Об этом Day.Az сказала председатель общественного объединения Гянджинского областного женского центра Малейка Ализаде.

Как заявила наша собеседница, имея население численностью в 10 млн. 150 тыс. человек и число инфицированных коронавирусом 1804 человека, Азербайджан является одним из наиболее успешных государств в борьбе с коронавирусом.

Малейка Ализаде напомнила, что благодаря своевременным мерам, принятым правительством Азербайджана, особый карантинный режим был смягчен с 27 апреля.

Однако, добавила наша собеседница, это вовсе не значит, что появился повод расслабиться.

"Начиная с первого дня ослабленного режима карантина, люди начали выходить на улицы, причем по моим наблюдениям, только у двух из десяти человек были маски, перчатки и другие защитные средства. Некоторые люди не соблюдают социальную дистанцию в 2 метра в магазинах. Нельзя так безответственно относиться к происходящему, каждый гражданин Азербайджана должен соблюдать правила самоизоляции", - предупредила Ализаде.

Несмотря на проведение просветительских мероприятий в связи с коронавирусом, продолжила она, к сожалению, есть люди, которые остаются равнодушными и даже относятся с недоверием к самому существования коронавируса.

"Люди такой категории выходят из дома без разрешения, тем самым подвергая угрозе десятки, сотни и даже тысячи людей. Поэтому на мой взгляд, применяемые к таким людям штрафы может быть должны даже быть увеличены. В настоящее время всё бремя, возникшее из-за этой ситуации, лежит на плечах представителей МВД, а также наших врачей, которые безусловно войдут в историю Азербайджана", - подчеркнула она.

Ализаде отметила, что есть и позитивные стороны карантина.

"После введения особого карантинного режима люди начали проводить время в кругу семьи, ведь семейные ценности во время карантина вновь обретают новую силу. Оставайтесь дома и радуйте своих родных и близких! Я стараюсь не выходить на улицу без надобности. Призываю и других наших граждан поступить подобным образом. Не спешите выходить на улицы, это не принесет пользы ни вам, ни окружающим вас людям. Если не проявить терпения сейчас, то в Азербайджан хлынет вторая волна пандемии коронавируса.

Поэтому, если вы хотите вернуться к нормальному образу жизни, оставайтесь дома прямо сейчас", - подытожила Малейка Ализаде.

Абдул Керимханов